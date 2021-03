DJ MERCADOS GLOBAIS: Dow, S&P abrem em baixa antes de testemunho de Powell

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA abriram em baixa esta terça-feira, antes do testemunho do presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, que planeia dizer que a recuperação da economia dos EUA ainda está longe de concluída.

O S&P 500 desce 0,1%, o Nasdaq Composite Index segue na linha de água, e o Dow Jones Industrial Average cai menos de 0,1%.