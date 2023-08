DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem alta após dados do emprego não-agrícola

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- Os mercados de ações dos EUA abriram em alta esta sexta-feira, enquanto os investidores analisam o relatório mais recentes dos payrolls não-agrícolas dos EUA.

O Dow Jones Industrial Average sobe 0,4%, o S&P 500 avança 0,6% e o Nasdaq Composite soma 1%.

O dólar recua, com o USD/JPY a descer 0,6% e o EUR/USD a subir 0,8%, com o mercado laboral dos EUA a mostrar sinais de resiliê...