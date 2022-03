DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem contidos após subida da semana passada

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA abriram contidos esta segunda-feira, seguindo agora em queda, enquanto os preços do petróleo sobem depois de os principais índices terem registado a semana mais robusta desde novembro de 2020.

O S&P 500 desce 0,1%, enquanto o Nasdaq Composite Index e o Dow Jones Industrial Average recuam 0,7% e 0,2%, respetivamente.