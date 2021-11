DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em alta ainda a digerir dados da inflação

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA abriram em alta moderada esta quinta-feira, numa altura em que os investidores ainda digerem os dados da inflação.

O Dow Jones Industrial Average avança menos de 0,1%, para 36.086 pontos, enquanto o S&P 500 ganha 0,2% para 4.657 pontos, invertendo a direção depois de ter encerrado em baixa de 0,8% na quarta-feira. O Nasdaq sobe 0,8%.