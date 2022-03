DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em alta antes de decisão de taxas da Fed

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA ganham no início da negociação desta quarta-feira e as yields das obrigações sobem antes da esperada subida das taxas pela Reserva Federal dos EUA.

O S&P 500 sobe 1,4%, o Nasdaq Composite Index avança 1,7% e o Dow Jones Industrial Average soma 1,4%, ou 459 pontos.