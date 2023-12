DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em alta apesar de quedas recentes do Dow Jones

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA abriram em alta esta quarta-feira, depois das primeiras quedas consecutivas do Dow Jones em um mês enquanto os investidores descartam os dados fracos do emprego, numa altura em que as yields dos Treasurys continuam em queda.

O S&P 500 ganha 22 pontos, ou 0,5%, para 4.589 pontos, o Nasdaq Composite sobe 84 pontos, ou 0,6%, para 14.312 pontos. O Dow Jones Industrial Average soma 135 pontos, ou 0,4%, para 36.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.