DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em alta, apontam para ganho semanal

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA abriram em alta esta sexta-feira, com os principais índices em curso para prolongarem a recente série de ganhos.

O S&P 500 sobe 0,8% depois da abertura, o Dow Jones Industrial Average adiciona 48 pontos, ou 0,1% e o Nasdaq Composite cresce 1,4%. Na quinta-feira, os mercados subiram, levando o Dow para o quinto ganho diário consecutivo.