DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em alta, apontam para recuperação das tecnológicas

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA abriram em alta esta terça-feira, com a pausa das vendas das obrigações soberanas e com as ações das gigantes tecnológica a recuperarem algum terreno.

O S&P 500 ganha 1,1%, enquanto o Dow Jones Industrial Average sobe 0,3%, depois de ter atingido um novo recorde intradiário na segunda-feira.