DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em alta após abrandamento da inflação

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA abriram em alta e as yields das obrigações caem depois de novos dados que revelaram que a inflação abrandou no último mês, um desenvolvimento bem acolhido pelos investidores, que têm estado ansiosos sobre as subidas dos preços.

O S&P 500 acelera 2,7%, colocando o índice a caminho de prolongar os ganhos depois de um início positivo da semana. O The Nasdaq ...