DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em alta após atingirem mínimos do ano

(DJ Bolsa)-- Os índices de ações dos EUA abriram em alta esta terça-feira, podendo recuperar após três dias de quedas.

O S&P 500 sobe 1,7%, depois de um dia em que o índice afundou 3,2% para o nível mais baixo deste ano. O Nasdaq Composite aumenta 2,5%, enquanto o Dow Jones Industrial Average valoriza 1,3%.