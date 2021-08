DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em alta após dados da inflação

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA abriram no verde esta quarta-feira, depois da publicação dos dados da inflação dos EUA relativos ao mês de julho.

O S&P 500 sobe 0,3% depois de ter registado um recorde na terça-feira. O Nasdaq sobe 0,3% e o Dow Jones Industrial Average valoriza 0,4%, ou 126 pontos.