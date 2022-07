DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em alta após dados do desemprego, minutas da Fed

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA abriram em alta esta quinta-feira, depois de dados que indicaram um aumento dos pedidos de subsídio de desemprego pelos norte-americanos e enquanto os investidores apostam em mais um aumento acentuado das taxas de juro da Reserva Federal este mês.

O S&P 500 soma 1,1% e o Dow Jones Industrial Average ganha 0,8%. O tecnológico Nasdaq ganha 1,5%.