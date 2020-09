DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em alta após dados do emprego

(DJ Bolsa)--Os mercados de ações dos EUA abriram em alta esta sexta-feira, depois de novos dados mostrarem que os empregadores criaram mais de um milhão de postos de trabalho no mês passado, sugerindo que a recuperação económica mantém o ritmo.

Há instantes, o DJIA subia 0,8% para 28.519 pontos, enquanto o S&P 500 avançava 0,7% e o Nasdaq ganhava 0,6%.