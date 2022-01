DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em alta após dados económicos robustos

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA abriram em alta esta quinta-feira, depois de dados económicos mais fortes do que o esperado e enquanto os investidores analisam novos resultados de grandes empresas.

O Dow Jones Industrial Average sobe 280 pontos, ou 0,8%, pouco tempo depois da abertura. O S&P 500 avança 1,1% e o Nasdaq Composite também soma 1,1%.