(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA abriram em alta esta quarta-feira, após novos dados sugerirem que a economia está em abrandamento.

O Dow sobe 0,3%, o S&P 500 acelera 0,2% e o Nasdaq aprecia 0,3% no arranque.

As vendas a retalho dos EUA caíram ligeiramente em outubro, a primeira queda desde março. As vendas a retalho desceram 0,1%, depois de uma expansão de 0,9% revistos em setembro,...