DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em alta após discurso de Powell

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA abriram em alta depois de o presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, ter dito que o banco central vai abandonar a política de aumentar as taxas preventivamente para evitar um aumento da inflação.

Há instantes, o Dow Jones Industrial Average avançava 0,6% para 28.500 pontos, enquanto o S&P 500 avançava 0,1% e o Nasdaq perdia 0,2%.