DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em alta após forte subida do Nasdaq

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA abriram no verde esta terça-feira, com os relatórios de resultados das grandes empresas americanas a darem novas perspetivas sobre como estas estão a lidar com os problemas provocados pela pandemia do coronavírus.

O S&P 500 sobe 0,6%, enquanto o Nasdaq Composite Index também avança 0,6% e o Dow Jones Industrial Average cresce 0,7%, ou 160 pontos.