DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em alta após invasão do Congresso

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA sobem esta quinta-feira, com os investidores a ignorarem a instabilidade social nos EUA, focando-se nas perspetivas de mais despesa pública.

O Dow Jones Industrial Average avança 0,4%, ou 116 pontos, adicionando ganhos depois de ter encerrado num máximo recorde na quarta-feira. O S&P 500 sobe 0,9%, enquanto o Nasdaq Composite Index soma 1,5%.