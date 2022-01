DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em alta após Nasdaq entrar em correção

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA abriram a sessão desta quinta-feira a subir, deixando os índices numa direção em que possam recuperar algumas das perdas acentuadas recentes, que surgiram numa altura em que os investidores reposicionam os seus portefólios, assustados pela perspetiva de restrição da política monetária e abrandamento do crescimento.

O Nasdaq Composite Index sobe 0,... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone