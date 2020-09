DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em alta após novo recorde do S&P 500

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA abriram em alta esta quarta-feira, um dia depois de o S&P 500 ter avançado para o vigésimo primeiro recorde de fecho este ano.

Há instantes, o Dow Jones Industrial Average subia 0,3% para 28.727 pontos, enquanto o S&P 500 avançava 0,4% e o Nasdaq ganhava 0,6%.