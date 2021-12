DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em alta após pausa do Natal

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA abriram em alta, com poucas notícias a direcionar os mercados depois do período festivo do Natal.

O Dow Jones Industrial Average avança 0,1%, para 35.996 pontos, enquanto o S&P 500 ganha 0,5% para 4.750 pontos, depois de ter atingido o 68º recorde de fecho de 2021 na quinta-feira. O Nasdaq sobe 0,9%.