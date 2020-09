DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em alta após queda das tecnológicas

(DJ Bolsa)--Os mercados de ações dos EUA abriram em alta esta quarta-feira, um dia depois de a queda das tecnológicas ter levado o Nasdaq Composite para território de correção.

O S&P 500 sobe 1,3%, enquanto o Nasdaq ganha 1,9%. O Dow Jones Industrial Average avança 0,9%. As ações da Tesla disparam 7,1% depois de terem perdido um quinto do seu valor na terça-feira.