DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em alta após queda das yields das obrigações

(DJ Bolsa)-- As ações norte-americanas abriram em alta leve esta segunda-feira, com os bulls a encontrarem algum equilíbrio depois de os principais índices terem interrompido uma sequência de cinco fechos semanais consecutivos em alta.

O Dow Jones Industrial Average sobe 113 pontos, ou 0,3%, para 36.214 pontos, enquanto o S&P 500 ganha 0,2% para 4.693 pontos. O Nasdaq Composite acelera 0,2%.