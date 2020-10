DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em alta após resultados de bancos

(DJ Bolsa)-- Wall Street abriu em alta, esta quarta-feira, após uma nova ronda de apresentações de resultados de bancos dos EUA, que mostraram alguma resiliência do setor à pandemia.

O Dow Jones Industrial Average soma 92 pontos, ou 0,3%, para 28.771 após a abertura, enquanto o S&P 500 soma 0,1% e o Nasdaq Composite acelera 0,1%.