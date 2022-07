DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em alta após resultados empresariais

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA abriram maioritariamente em alta esta sexta-feira, depois de três dias de ganhos, numa altura em que os investidores avaliam mais resultados de empresas norte-americanas.

O S&P 500 ganha menos de 0,1%, um dia depois de ter subido 1%. O Dow Jones Industrial Average avança 137 pontos, ou 0,4%, e o Nasdaq Composite desce 0,3%.