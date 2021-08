DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em alta após S&P 500 e Nasdaq atingirem recorde

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA avançam esta segunda-feira, depois de o S&P 500 e o Nasdaq Composite terem fechado em recordes.

O S&P 500 sobe 0,2%, indicando que o mercado pode continuar perto de máximos de sempre. O Dow Jones Industrial Average segue perto da linha de água, subindo menos de 0,1%. O Nasdaq Composite Index cresce 0,3%.