DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em alta com atenção nos dados laborais

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- Os mercados de ações dos EUA abriram no verde esta quinta-feira, numa sessão em que os dados do mercado laboral estão em destaque depois da publicação do relatório do emprego do setor privado da ADP e dos dados dos pedidos de subsídio de desemprego semanais.

O Dow Jones Industrial Average e o Nasdaq Composite sobem ambos 0,3% na abertura, enquanto o S&P 500 negoceia perto ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.