DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em alta com investidores à espera de cortes dos juros

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- Os mercados de ações dos EUA abriram no verde esta quinta-feira, com o otimismo sobre a perspetiva de cortes das taxas em 2024 a ajudar a manter os ganhos pós-Natal, mas as incertezas persistem devido a um outlook económico pessimista.

O Dow Jones Industrial Average sobe 0,2% e o Nasdaq Composite ganha 0,3%. O S&P 500 sobe 0,2%, depois de ter encerrado a apenas 0,3% do fecho recorde que atingiu em janeiro de 2022.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.