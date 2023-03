DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em alta com o resto dos mercados

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA abriram em alta esta quarta-feira, com a continuação do alívio dos receios sobre a banca global e com os investidores a virarem a sua atenção para o rumo das taxas de juo.

O S&P 500 sobe 1% e o Dow Jones Industrial Average ganha 0,8%. O Nasdaq Composite Index soma 1,2%.

"Durante este período de stress financeiro, os mercados ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.