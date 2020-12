DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em alta e aproximam-se de novos máximos

(DJ Bolsa)--

As ações dos EUA sobem esta terça-feira, sugerindo que os principais índices podem estar perto de registar novos máximos recorde.

O Dow acelera 1% para 29.997 pontos e volta a aproximar-se do marco dos 30.000, enquanto o S&P 500 ganha 1,1% para 3.661, anulando as perdas de segunda-feira. O Nasdaq Composite Index sobe 0,6%.