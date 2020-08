DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em alta e prolongam ciclo bullish de agosto

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA abriram no verde esta quarta-feira, sinalizando que o S&P 500 está outra vez no caminho de manter a subida este mês, uma dia depois de o índice ter registado a maior queda em quase três semanas.

O Dow Jones Industrial Average sobe 1% para 27,971 pontos, enquanto o S&P 500 sobe 1% e o Nasdaq avança 1,2%.