DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em alta em dia de resultados positivos

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA abriram em alta esta quarta-feira, em mais um dia de resultados empresariais e antes da tomada de posse de Joe Biden enquanto o 46º presidente dos EUA.

O S&P 500 sobe 0,6%, enquanto o Nasdaq Composite Index ganha 1,1%. O Dow Jones Industrial Average avança 87 pontos, ou 0,3%.