DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em alta enquanto ouro dispara

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA abriram em alta esta quarta-feira, após a publicação de dados económicos que deram indicações sobre estado do mercado laboral do país e enquanto o preço do ouro continua a aumentar.

O S&P 500 ganha 0,4%, enquanto o Dow Jones Industrial Average sobe 0,7%. O Nasdaq Composite avança menos de 0,1%.