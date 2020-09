DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em alta; investidores apostam em eleições voláteis

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA abriram em alta esta segunda-feira, sugerindo que o mercado pode recuperar após quatro semanas consecutivas de quedas.

O S&P 500 abriu a subir 1,4%. O benchmark está em baixa de quase 5% este mês. O Nasdaq Composite sobe 1,6% e o Dow Jones Industrial Average avança também 1,6%.