DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em alta ligeira antes de discurso de Powell

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA abriram em alta ligeira mas negoceiam de forma mista, antes do discurso do presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell, agendado para esta terça-feira, sobre o outlook económico.

O Dow Jones Industrial Average sobe 0,2%, ao passo que o S&P 500 e o Nasdaq Composite caem 0,1% e 0,4%, respetivamente, após uma abertura ligeiramente positiva.