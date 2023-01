DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em alta na primeira sessão do ano

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA ganham no início do novo ano esta terça-feira, depois de os investidores terem encerrado 2022 com perdas pesadas.

O S&P 500 avança 0,5% esta terça-feira. O índice registou no ano passado a maior queda desde 2008, o ano em que o Lehman Brothers colapsou. O tecnológico Nasdaq Composite ganha 0,9% e o Dow Jones Industrial Average sobe 0,2%.

