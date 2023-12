DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em alta na última sessão do ano

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- Os mercados de ações dos EUA abriram em alta esta sexta-feira, impulsionados pelas yields das obrigações e as expectativas de que as taxas de juro serão cortadas em 2024.

"A atenção está no S&P 500 e a possibilidade de registar um novo máximo histórico", diz Bob Savage, responsável de estratégia de mercados do Bank of New York Mellon, numa nota.

