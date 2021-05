DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em alta no final da semana

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA abriram em alta esta sexta-feira, após terem negociado em baixa devido aos receios sobre a inflação.

O S&P 500 e o Dow Jones Industrial Average sobem 0,9% e 0,7%, respetivamente. O Nasdaq Composite cresce 0,3%, apontando para a melhor semana desde meados de abril para as grandes tecnológicas.