DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em alta, podem encerrar julho no verde

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)-- Os mercados de ações dos EUA abriram no verde esta segunda-feira, a última sessão de julho, e os três principais índices parecem estar no caminho certo para registarem ganhos mensais significativos.

O S&P 500 ganha 5 pontos, ou 0,1%, para 4.587 pontos, de acordo com dados da FactSet. O Dow Jones Industrial Average estabiliza nos 35.470 pontos. O Nasdaq Composite avança 40 pontos,...