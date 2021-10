DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em alta; podem registar ganhos no trimestre

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA abriram no verde esta quinta-feira, indicando que podem registar ganhos no terceiro trimestre apesar das quedas recentes.

O S&P 500 sobe 0,4%, podendo registar o sexto trimestre consecutivo de ganhos. O Dow Jones Industrial Average também ganha 0,4% e o Nasdaq Composite cresce 0,5%.