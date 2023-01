DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em alta, seguem ganhos da semana passada

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA abriram com ganhos esta segunda-feira, depois de terem subido na sexta-feira com as expectativas de que a Reserva Federal poderá abrandar nas subidas agressivas das taxas de juro.

O S&P 500 avança 0,5% no início da negociação. O índice benchmark ganhou 2,3% na sessão anterior depois de o relatório do emprego mensal ter apontado para um abrandamento ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.