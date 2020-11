DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em baixa ainda sem resultados das eleições

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA abriram em baixa, interrompendo a subida semanal mais acentuada desde abril, com os investidores a focarem-se nas eleições que ainda estão por decidir, no aumento de casos de coronavírus e nos novos números do emprego.

O S&P 500 cai 0,5%, o Dow desce 0,4% e o Nasdaq recua 1%.