DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em baixa após abrandamento das vendas a retalho

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA abriram em baixa depois de dados terem mostrado um abrandamento das vendas a retalho nos EUA e numa altura em que os investidores aguardam pelas negociações comerciais de alto nível entre os responsáveis dos EUA e da China durante o fim de semana.

O Dow Jones Industrial Average recua 0,4% para 27,789 pontos, enquanto o S&P 500 desce 0,2% e o Nasdaq avança 0,1%.