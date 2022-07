DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em baixa após dados da inflação, consumo

(DJ Bolsa)-- As ações dos EUA iniciaram a última sessão do trimestre em baixa, num momento em que os investidores reequilibram os portefólios e avaliam dados do consumo e da inflação.

O S&P 500 desce 1,8% pouco depois da abertura, tendo fechado na linha de água na quarta-feira. O Dow Jones Industrial Average recua 1,7% e o Nasdaq perde 2,4%.