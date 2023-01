DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em baixa após dados do emprego

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA abriram em queda esta quinta-feira, enquanto o dólar avança e as yields das obrigações sobem, com os dados robustos do mercado laboral a reforçarem o argumento para a Reserva Federal dos EUA continuar com uma postura hawkish.

O S&P 500 cai 0,9%. O Dow Jones Industrial Average e o Nasdaq Composite descem 1% e 1,1%, respetivamente.

