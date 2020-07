DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em baixa após dados do PIB

(DJ Bolsa)-- Os mercados globais caem esta quinta-feira com uma série de empresas a apresentar os resultados financeiros e com os dados económicos dos EUA a darem novos detalhes sobre o impacto da pandemia do coronavírus.

Os índices dos EUA agravaram as perdas desde a abertura. O S&P 500 cai 1,5%, enquanto o Dow Jones Industrial Average perde mais de 500 pontos, ou 2%, e o Nasdaq Composite Index recua 1%.