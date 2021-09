DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em baixa após relatório dececionante do emprego

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA abriram em baixa esta sexta-feira, antes de um fim de semana prolongado no país, depois dos dados dececionantes do emprego.

O S&P 500 cai 0,1%. O índice encerrou num recorde na quinta-feira, o 54º fecho máximo do ano e também deve encerrar a semana em alta.