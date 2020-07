DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em baixa após resultados empresariais

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA abriram em baixa esta terça-feira, numa altura em que os investidores avaliam os potenciais termos do próximo pacote de estímulos e o abrandamento das infeções do coronavírus, enquanto digerem resultados de grandes empresas dos EUA.

O S&P 500 recua 0,1%, enquanto o Dow Jones Industrial Average cai 0,2% e o Nasdaq Composite Index perde 0,3%.