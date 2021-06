DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em baixa após S&P 500 atingir recorde

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA abriram no vermelho esta segunda-feira, com o S&P 500 perto de um novo recorde depois de ter encerrado a semana passada num máximo de sempre.

O S&P 500 caía 0,1%. O índice subiu por três semanas consecutivas. O Nasdaq Composite Index descia 0,1%. O Dow Jones Industrial Average recuava 0,2%.