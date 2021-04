DJ MERCADOS GLOBAIS: EUA abrem em baixa após suspensão da vacina da J&J

(DJ Bolsa)-- Os mercados de ações dos EUA abriram em baixa esta terça-feira, enquanto os investidores tentam avaliar o impacto da suspensão da vacina da Johnson & Johnson e da subida da inflação dos EUA.

O S&P 500 estabiliza depois de abrir em baixa de 0,1%, enquanto o Nasdaq-Composite Index sobe 0,8% e o Dow Jones Industrial Average cai 0,4%.